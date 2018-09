Sicher abends unterwegs

In regelmäßigen Abständen wird der Nutzer von der App aufgefordert, zu bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Sonst schlägt die App bei den Begleitern Alarm. Die können dann telefonisch rückfragen oder die Polizei alarmieren oder man klickt selbst den "call the police"-Button, der sofort die 110 wählt.



Neben Companion funktionieren auch Begleit-Apps wie WayGuard, KommGutHeim oder Vivatar nach einem ähnlichen Prinzip. Per GPS kann man sich von privaten Kontakten oder einer Leitstelle virtuell begleiten lassen: in Echtzeit, per Chat oder Telefon. Dank Knöpfen für Notfälle und sicheres Ankommen werden die Begleiter schnell informiert und können im Ernstfall Hilfe holen. Alle Apps greifen auf die Kontakte und die Ortungsdienste zu.