WISO-Tipp: Achtsamkeitstraining

Ähnlich einfach funktioniert es, achtsam zu essen. Im ersten MBSR-Kurs wird häufig eine Rosine zu Hilfe genommen: Nehmen Sie eine Rosine zur Hand und schauen Sie sie so genau an, als hätten Sie noch nie zuvor eine Rosine gesehen. Untersuchen Sie Farbe, Größe, Beschaffenheit. Drehen und wenden Sie das gute Stück. Untersuchen Sie außerdem, ob sie sich weich oder hart anfühlt. Bleiben Sie mit Ihren Gedanken stets bei der Rosine. Verfahren Sie ähnlich genau mit allen anderen Sinnen: Wie hört sich die Rosine an, wenn Sie sie in den Händen halten? Wie riecht die Rosine? Versuchen Sie, Ihre Sinneseindrücke so detailliert wie möglich zu beschreiben. Erst wenn Sie all dies für sich untersucht haben, legen Sie die Rosine in Ihren Mund. Bevor Sie zubeißen: Wie schmeckt die Oberfläche? Beißen Sie zu und stellen Sie fest, wie die Rosine dann schmeckt. Konzentrieren Sie sich in diesem Moment nur und ausschließlich auf diese Rosine.