Betriebsrente – worauf achten?

Pensionskassen werden von einem oder mehreren Unternehmen gegründet. In der Regel stehen deren Produkte zur betrieblichen Altersvorsorge nur den Mitarbeitern der jeweiligen Unternehmen zur Verfügung. Oft sind es große Unternehmen, die das Modell der Pensionskasse anbieten können. Der Vorteil gegenüber anderen Lebens- und Rentenversicherungen: Pensionskassen können bessere Zinsen anbieten. Für Sie als Versicherten bedeutet das aktuell: mehr Geld im Alter.



Die Auszahlungen kommen im Rentenalter direkt von der Pensionskasse. Die Einzahlungen in der Ansparphase übernimmt Ihr Arbeitgeber. Bei großen Unternehmen ist in der Regel tariflich oder betrieblich geregelt, wie viel Ihr Arbeitgeber monatlich in die Pensionskasse einzahlt. Sie haben aber die Möglichkeit, sich daran in Form von Entgeltumwandlung zu beteiligen.



Obwohl die Pensionskassen von Ihrem Arbeitgeber gegründet werden, sind diese als eigenständige Einheiten zu verstehen. Dadurch ist Ihr Kapital bei Insolvenz des Arbeitgebers bei der Pensionskasse geschützt. Außerdem können Sie bei einem Arbeitgeberwechsel die Versicherung mit eigenen Beiträgen fortsetzen. Wie lange das möglich ist, erfragen Sie in diesem Fall am besten direkt bei der Pensionskasse.