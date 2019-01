WISO-Tipp: Der Weg in die Selbstständigkeit

In den ersten sechs Monaten bekommen Sie einen Zuschuss in Höhe Ihres individuellen monatlichen Arbeitslosengeldes plus eine Pauschale von 300 Euro für Krankenversicherung und Altersvorsorge. Im Anschluss kann die Förderung um weitere neun Monate verlängert werden. Aber nur, wenn Sie Ihre Geschäftstätigkeit und Ihre hauptberuflichen unternehmerischen Aktivitäten nachweisen. Allerdings gibt es in der Phase nur noch die Pauschale von 300 Euro.