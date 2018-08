Rechte bei Flugverspätung

Für alle Flüge, die entweder in der EU starten oder die in der EU landen und zugleich ihren Sitz in der EU haben, gilt: Ab 3 Stunden Verspätung kann der Fluggast eine Entschädigung verlangen. Und zwar bei einer Fluglänge bis 1.500 km 250 Euro; bei bis zu 3.500 km 400 Euro und bei einer Distanz über 3.500 km 600 Euro. Und wenn der Flug auf den nächsten Tag verschoben wird, muss die Airline neben der Entschädigung auch den Flughafentransfer sowie die Übernachtungskosten übernehmen.