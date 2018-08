WISO-Tipp: Ja zum Kind, nein zur Ehe

Ohne Trauschein gibt es keine Steuervorteile wie beispielsweise das Ehegattensplitting: Lohn- und Einkommensteuer werden also wie bei Alleinstehenden berechnet. Was viele nicht wissen: Wer in einer eheähnlichen Gemeinschaft lebt und gemeinsam ein minderjähriges Kind betreut, wird grundsätzlich in die Steuerklasse 1 eingeordnet - nicht wie Alleinerziehende in die günstigere Steuerklasse 2.