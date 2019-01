Kostenfalle App

Beachten Sie daher folgendes: Kontrollieren Sie regelmäßig und genau Ihre Rechnungen. So erkennen Sie ungewollte Abos oder Mehrwertdienste, die Sie aktiviert haben. Legen Sie beim Mobilfunkanbieter gegen die entsprechenden Rechnungsposten Widerspruch ein - am besten per Einwurfeinschreiben. Damit Sie Ihr Geld zurückbekommen, veranlassen Sie eine sogenannte Rücklastschrift. Überweisen Sie die normalen Gebühren abzüglich der strittigen Abo-Rechnung.



Oliver Buttler erklärt: „Sobald einer unberechtigten Forderung widersprochen wurde, liegt kein Verzug vor. Betroffene sollen daher den gesamten Lastschriftbetrag zurückholen und gleichzeitig den unstrittigen Rechnungsbetrag an den Anbieter überweisen. Hier bietet es sich an, den Mobilfunkanbieter bei einem Widerspruch gegen die Rechnung darauf hinzuweisen, dass eine Überweisung der unstrittigen Beiträge erfolgt (ist). Für bestrittene Forderungen darf in diesem Fall kein Schufaeintrag erfolgen.“