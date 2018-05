Krank im Urlaub

Was viele nicht wissen: Wenn man als Arbeitnehmer im Urlaub krank wird, ist zwar die erholsame Zeit verloren, nicht aber zwangsläufig auch die genommenen Urlaubstage. Wenn Sie es richtig machen, können Sie Ihre Urlaubstage retten und diese später erneut nehmen. Dafür müssen Sie allerdings Ihren Arbeitgeber unverzüglich über ihre Erkrankung informieren. Holen Sie sich während Ihres Urlaubs am besten schon für den ersten Tag der Krankheit ein Attest, auch wenn Sie ansonsten laut Vertrag erst am dritten Krankheitstag Ihrem Arbeitgeber den Nachweis vorlegen müssten. Dann sind Sie auf der sicheren Seite. Denn rein arbeitsrechtlich kann der Arbeitgeber eine Krankschreibung auch schon am ersten Tag der Erkrankung verlangen. Einen Grund dafür muss er nicht benennen. Schicken Sie die Bescheinigung umgehend an Ihren Arbeitgeber, per Email, Fax oder zur Not auch als Handy-Fotografie.