Krankengeld für Privatversicherte setzt immer voraus, dass die versicherte Person selbst erkrankt ist, was nicht auf die Erkrankung des Kindes übertragbar ist, so dass Privatversicherte grundsätzlich keinen Anspruch auf Kinderkrankengeld haben. Allerdings bieten die privaten Versicherungen Kinderkrankentagegeld-Versicherung an, die Sie zusätzlich abschließen können. Dies ist empfehlenswert, wenn absehbar ist, dass keine nahen Verwandten die Pflege Ihres erkrankten Kindes übernehmen können.