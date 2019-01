WISO-Tipp: Mieterhöhung

Die Mieten steigen in Deutschland vielerorts rasant. Besonders in den Städten, denn da ist der Wohnraum oft knapp. Wie oft und in welchem Umfang Ihr Vermieter die Miete erhöhen darf, ist im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt (BGB). So darf Ihr Vermieter eine Mieterhöhung erst zwölf Monate nach Ihrem Einzug oder der letzten Mieterhöhung ankündigen. Außerdem muss die Mieterhöhung immer schriftlich angekündigt werden. Hat Ihr Vermieter die Mieterhöhung mündlich im Hausflur oder etwa am Telefon ausgesprochen, ist diese nicht gültig. Die Mieterhöhung muss immer an alle Mieter adressiert sein, die von der Erhöhung betroffen sind und den Mietvertrag unterschrieben haben. Also zum Beispiel an beide Eheleute oder an alle Bewohner einer Wohngemeinschaft. Ist die Mieterhöhung nicht richtig adressiert, ist sie nicht gültig.