WISO-Tipp: Weniger Salz essen

Weniger Salz zu essen, gestaltet sich schwierig. Denn das meiste Salz lassen wir nicht selbst in unser Essen rieseln - es steckt bereits drin in verarbeiteten Lebensmitteln. Die Wenigsten vermuten es in Backwaren wie Brot oder Brötchen. Tatsächlich sind sie jedoch für ein Drittel des Salzkonsums verantwortlich. Viel Salz steckt auch in Fleisch- und Wurst, Käse und Fertiggerichten.



Seit Jahren fordern Experten weltweit, Lebensmitteln weniger Salz zuzusetzen. Manche Länder haben darauf bereits reagiert: In Österreich wurde beispielsweise der Salzanteil in Brot um 15 Prozent reduziert. In Deutschland setzt das Bundesernährungsministerium bislang auf Freiwilligkeit bei der Umsetzung einer Strategie für die Reformulierung von Lebensmitteln.