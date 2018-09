schulangst

Oft äußert sich die Angst vor der Schule zunächst zum Beispiel unspezifisch in Kopf- oder Bauchschmerzen, die diagnostisch nicht abgeklärt werden können. Häufig greifen Eltern dann zum Stift und schreiben ihren Nachkommen aus Mitleid eine Entschuldigung. Doch dieses Schulvermeidungsverhalten macht die Angst vor der Schule nur noch schlimmer, eine Rückkehr in den geregelten Schulalltag wird so zunehmend erschwert.