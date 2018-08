Wenn das Smartphone kaputt ist

Wer noch Garantie und Gewährleistung auf sein Smartphone hat, sollte erst einmal beim Hersteller anrufen und fragen, was zu tun ist. WISO-Tipp: Für das Telefonat sollten Sie die Identifikationsnummer des Handys parat haben. Die bekommen Sie angezeigt, wenn Sie am Smartphone die Tastenkombination *#06# eintippen – falls das Smartphone noch dazu in der Lage ist.