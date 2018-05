WISO-Tipp: In Teilzeit arbeiten

Ein Beispiel: Arbeitet ein Mitarbeiter an 5 Tagen der Woche jeweils 4 Stunden und besteht der Urlaubsanspruch bei Vollzeit 30 Tage, ergibt sich folgende Beispielrechnung: 30 x 5 : 5 = 30 Urlaubstage. Weiteres Beispiel: Arbeitet der Arbeitnehmer an 4 Tagen der Woche jeweils 5 Stunden und hat ein Vollzeitbeschäftigter Anspruch auf 30 Tage Urlaub im Unternehmen, so stehen dem Teilzeit-Mitarbeiter 24 Tage Urlaub zu. Möchte der Arbeitnehmer 2 Wochen in den Urlaub gehen, so muss er lediglich 8 Tage Urlaub beantragen, da er an den restlichen Tagen ohnehin nicht arbeitet.