WISO-Tipp: Überstunden im Job

Statt in den wohlverdienten Feierabend zu gehen, schiebt so mancher Mitarbeiter immer wieder Überstunden. Doch Arbeitnehmer müssen sich nicht alles aufbürden lassen. Der Arbeitgeber darf Mehrarbeit nur anordnen, wenn es im Arbeits- oder Tarifvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung entsprechende Regelungen gibt. Also beispielsweise eine Formulierung wie "Der Arbeitgeber darf Überstunden anordnen".