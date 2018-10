Frühjahrsputz - So geht's umweltfreundlich!

Zwar sind die in den Reinigungsmitteln enthaltenen Tenside mittlerweile vollständig biologisch abbaubar, so das Umweltbundesamt, doch andere Inhaltsstoffe wie Phosphate, optische Aufheller, Polycarboxylate, Konservierungsmittel, Silicone, Paraffine, Duftstoffe und Farbstoffe sind dagegen häufig biologisch schwer abbaubar. Sie können sich in Organismen und in der Umwelt anreichern, erklärt das Umweltbundesamt. Auch Inhaltsstoffe wie Phosphor- oder Stickstoffverbindungen können problematisch sein, denn sie tragen, so das Umweltbundesamt, zu einer Überdüngung der Gewässer bei.