WISO-Tipp: Ungeziefer bekämpfen

Hatten Sie einen Befall von Brot- oder Mehlkäfern, sollten Sie befallene Lebensmittel komplett entsorgen. Lebensmittel, die noch in Ordnung scheinen, sollten Sie vorsichtshalber bei 60 Grad für eine Stunde im Backofen erhitzen oder für etwa drei Tage in die Tiefkühltruhe legen. Dies gilt auch für Kleinteile aus Holz, die vom Holzwurm befallen sind.



Ähnlich sollten Sie mit befallenen Textilien verfahren. Falls Ihr Kleiderschrank von Motten befallen ist, sollten Sie sämtliche Kleider bei 60 Grad waschen, drei Tage ins Gefrierfach legen – oder im Winter nach draußen hängen und anschließend bügeln.



Wenn Sie von Fernreisen zurückkehren, besteht die Gefahr, dass Sie zum Beispiel Bettwanzen importiert haben. Deshalb empfehlen Experten, Ihr Gepäck in der Badewanne zu öffnen und auszuräumen. Anschließend sollten Sie die Kleidung bei 60 Grad waschen oder luftdicht verpackt in einer Plastiktüte für einige Tage in der Gefriertruhe aufbewahren.