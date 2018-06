WISO-Tipp: Nach dem Klinikaufenthalt

Entlassgespräch: Am Entlassungstag bespricht der behandelnde Arzt noch einmal mit dem Patienten die weiterführende medizinische Versorgung. Dabei händigt er dem Patienten den Entlassbrief aus. Dieser ist wichtiger Bestandteil des neuen gesetzlichen Entlassmanagements. In der Regel sollte der Brief in der endgültigen Version übergeben werden. Ist zum Zeitpunkt der Entlassung die Mitgabe eines endgültigen Entlassbriefes nicht möglich, muss mindestens ein vorläufiger Entlassbrief ausgestellt werden.