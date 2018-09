Falls Sie unsicher sind, können Sie sich selbstverständlich auch zum Thema Vorsorgevollmacht beraten lassen. Beratung finden Sie unter anderem bei folgenden Anlaufstellen:



Die sogenannten Betreuungsvereine haben zum einen die Aufgabe, Betreuer zu vermitteln. Gleichzeitig informieren sie aber auch über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen. Welche Betreuungsvereine es in Ihrem Wohnort gibt und wie Sie diese kontaktieren können, erfahren Sie bei der örtlichen Betreuungsbehörde.



Informationsveranstaltungen und persönliche Beratungsgespräche bieten auch die Verbraucherzentralen in Ihrer Nähe an. Infoveranstaltungen sind in der Regel kostenlos. Die Preise für eine persönliche Beratung variieren von Verbraucherzentrale zu Verbraucherzentrale zwischen 60 und 110 Euro.



Auch Rechtsanwälte und Notare stehen Ihnen bei diesem Thema zur Verfügung. Eine Erstberatung beim Rechtsanwalt kostet in der Regel maximal 230 Euro. Gerade Fachanwälte für Erbrecht bieten häufig eine Rundum-Beratung an. Dann können Sie sich nicht nur zur Vorsorgevollmacht, sondern auch über Nachlassregelungen informieren und ein Testament erstellen lassen. Im Anschluss an das Beratungsgespräch erstellt der Rechtsanwalt dann eine individuelle Vollmacht für Sie, die Sie nur noch unterzeichnen müssen.