Wenn Kinder einen Job haben

Erlaubt ist das, mit Zustimmung der Eltern, grundsätzlich bereits für Kinder ab 13 Jahren. Allerdings gelten hier strenge gesetzliche Vorschriften hinsichtlich der Arbeitsdauer, der Arbeitszeit und des Verdiensts – das so genannte Kinderarbeitsschutzgesetz besagt:



Kinder unter 13 Jahren dürfen in Deutschland nur in ganz bestimmten Ausnahmefällen arbeiten. 13- und 14-Jährige dürfen leichte Aushilfsarbeiten machen – und zwar maximal 2 Stunden pro Tag, nicht morgens vor dem Unterricht und nur bis 18 Uhr. Achtung: Das gilt auch für alle Schüler in der 9. Klasse - selbst, wenn sie schon 15 sind, da sie noch „vollzeitschulpflichtig“ sind. Ab 15 dürfen Jugendliche dann zusätzlich Ferienjobs annehmen – und zwar max. 4 Wochen pro Jahr.