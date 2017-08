WISO-Tipp: Work & Travel

Traveller sollten ihren Führerschein nicht vergessen! Denn in viele schöne Ecken dieser Erde gelangt man am besten mit einem (Miet-)Auto. Viele Backpacker investieren ihr erspartes Geld in einen Gebrauchtwagen, den sie vor Ort kaufen und mit dem sie das Land erkunden. Außerdem kann ein Führerschein für den einen oder anderen Job hilfreich sein.



Achtung: In vielen Ländern genügt unser EU-Führerschein nicht! Also vorher am besten beim Auswärtigen Amt informieren, welche Bestimmungen wo gelten (Link: auswaertiges-amt.de).



Den internationalen Führerschein beantragen Sie in der Führerscheinstelle an Ihrem Wohnort. Sie benötigen hierfür: Einen gültigen Führerschein im Scheckkartenformat, Personalausweis, biometrisches Passfoto. Der internationale Führerschein kostet – je nach Region – zwischen 12 und 20 Euro. In aller Regel wird er sofort ausgestellt.