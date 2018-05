In der Produktion von Puddings werden tierische Rohstoffe wie Milch und Sahne eingesetzt, die mikrobiell empfindlich sind. Bei der Verarbeitung kommt es also auf Hygiene an. Von der Melkanlage bis zu den Produktionsanlagen werden daher Desinfektionsmittel eingesetzt. „Wenn da nicht richtig gespült wird, kann es zu Rückständen an Desinfektionsmitteln kommen“, erklärt Lebensmittelexpertin Dr. Alexandra Hahn. Bekannte Rückstände sind quartäre Ammoniumverbindungen (QAV), die Übelkeit auslösen können. Auch Rückstände von Chlorat und Perchlorat sind möglich, beide können die Jodaufnahme in die Schilddrüse beeinträchtigen.