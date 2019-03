WISO vom 1. April 2019

WISO-Tipp: Urlaub mit Hund

Tipps für eine entspannte Reise



Urlaub - für die meisten die schönste Zeit des Jahres. Aber wohin mit dem geliebten Haustier? Rund zehn Millionen Menschen besitzen hierzulande mindestens einen Hund. Und die können in der Urlaubszeit nicht alleine zuhause bleiben. Laut Tierschutzbund werden rund 70 000 Tiere in Deutschland jährlich in den Ferienmonaten ausgesetzt. Die Mehrzahl davon Katzen und Hunde. Dabei begleitet gerade der Hund seinen Besitzer gerne auf Reisen.



Doch wie wird der Urlaub mit Hund zur echten Erholung? Worauf muss ich als Hundebesitzer achten? Egal, ob es um den Tierarztbesuch vor oder den richtigen und sicheren Transport während der Reise geht, es gibt einiges zu beachten. Auch sollte man sich Gedanken machen welche Einreisebestimmungen im gewünschten Reiseland gelten. Und welche Ferienunterkünfte für Hund und Besitzer geeignet sind.



Was Sie im Vorfeld organisieren sollten, worauf Sie unterwegs achten sollten, auf was Sie Ihrem Hund zuliebe lieber verzichten sollten. Das und mehr erfahren Sie in unserem WISO-Tipp.