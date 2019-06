WISO vom 1. Juli 2019

WISO-Tipp: Rentenbescheid prüfen

Für Frauen



Endlich in Rente! Am Ende des Arbeitslebens freuen sich wohl alle Arbeitnehmer auf den wohlverdienten Ruhestand. Doch den sollte man nicht ohne Prüfung des Rentenbescheids antreten. Denn Fehler sind keine Seltenheit. 2016 wurden 40 000 Rentenbescheide nachträglich geändert, weil falsch gerechnet wurde. In den meisten Fällen kam weniger heraus.



Gerade bei Frauen stecken im Rentenbescheid viele Fehlerquellen. Ihre Erwerbsbiografien sind oft "gebrochen" und komplexer als die von Männern. Daher gilt es, den Rentenbescheid gründlich unter die Lupe zu nehmen oder von Experten prüfen zu lassen. Sind die Erziehungs- und Pflegezeiten korrekt angegeben? Sind die sogenannten Lehrzeiten erfasst? Ist nach einer Scheidung der Versorgungsausgleich berücksichtigt? Und: Ist die Witwenrente korrekt angegeben?



Wie Sie die häufigsten Fehler finden und wer Ihnen bei der Prüfung des Rentenbescheids helfen kann, klärt der WISO-Tipp.