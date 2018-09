WISO vom 10. September 2018

WISO-Tipp: Schulangst

Wie Eltern Kindern helfen können



Eigentlich sollte sie Kindern und Jugendlichen Spaß machen - manchen ist sie jedoch ein Graus: die Schule. Schulangst ist ein weit verbreitetes Phänomen in Deutschland, etwa jedes fünfte Kind ist zumindest phasenweise betroffen - Mädchen weitaus häufiger als Jungen. Oft wird das Problem von den Familien verdrängt aus Angst, sich und dem Kind eine Blöße zu geben. Oder es wird erst gar nicht erkannt.



Denn Schulangst äußert sich oft zunächst durch unspezifische Symptome wie Kopf- oder Bauchschmerzen. Ein solches Schulvermeidungsverhalten mit vermehrten Fehlzeiten kann letztlich in einen Teufelskreis führen. Die Rückkehr in den geregelten Schulalltag wird so zunehmend erschwert. Die Angst vor der Schule steigt.



Die Ursachen von Schulangst sind vielfältig: Leistungsdruck, Mobbing, systemische Probleme. Aber es gibt auch vielfältige Lösungsansätze. Der WISO-Tipp zeigt die häufigsten Störfelder und erklärt, welche Anlaufstellen und präventiven Maßnahmen helfen können.