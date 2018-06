WISO vom 11. Juni 2018

Den Computer schnell halten

Was Ihr PC braucht



Der Papierkorb läuft über, die Fotos stapeln sich in unterschiedlichen Ordnern, Dokumente fliegen wild auf mehreren Ebenen umher. Was nach Chaos im Arbeitszimmer klingt, ist bei vielen auch das Chaos auf dem heimischen Computer.



Die Folge: Laptop und Co. starten nicht mehr so flott, auch Anwendungen wie Internet-Browser und andere Programme lahmen. Genau das ist das Problem – denn ein Rechner will gepflegt werden. Wenn nicht, wird aus dem ehemals flinken PC über kurz oder lang eine lahme Ente.



So weit muss es nicht kommen. Die meisten Betriebssysteme bieten einfache und schnelle Lösungen, um die Systeme sauber zu halten. Auch Software – teilweise kostenlos – kann Abhilfe schaffen. Und: Gezielte Hardware-Aufrüstung bringt oft einen Geschwindigkeits-Zuwachs.



Was sollen User genau tun, um den PC wieder auf Trab zu bringen? Der WISO-Tipp erklärt es.