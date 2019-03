WISO vom 11. März 2019

WISO-Tipp: Zahnspange fürs Kind

Darauf müssen Sie achten



Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen eines Jahrgangs in Deutschland trägt heute eine Zahnspange. Über eine Milliarde Euro zahlen die gesetzlichen Krankenkassen dafür jedes Jahr. Für medizinisch notwendige Korrekturen müssen sie bis zum 18. Lebensjahr aufkommen. Denn seit 1972 gelten ausgeprägte Fehlstellungen in Deutschland als Krankheit.



Doch ab wann ist eine Behandlung medizinisch notwendig? Kieferorthopäden sind die ersten Ansprechpartner. Sie versprechen Beratung und klären auf, was die Kasse bezahlt und welche Kosten selbst getragen werden müssen. Doch kann ich mich darauf verlassen?



Medizinethiker kritisieren, dass Kieferorthopäden oft zu teureren Behandlungen mit hohen Selbstkosten raten. Wie kann ich mich davor schützen? Wann sind Zusatzbehandlungen sinnvoll? Und gibt es alternative Behandlungsmethoden?