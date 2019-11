WISO vom 11. November 2019

WISO-Tipp: Vorsorgevollmacht

Warum sie so wichtig ist



Wohl kaum jemand gibt gern Vollmachten ab, solange er noch fit und gesund ist. Aber durch Krankheit oder einen Unfall kann jeder von uns in eine Situation geraten, in der er nicht mehr Herr der Lage ist. Wer entscheidet dann für einen?



Wer darf mit Ärzten sprechen, mit Versicherungen, dem Vermieter oder der Bank? Was viele nicht wissen: Ehepartner oder Kinder dürfen das nicht automatisch.



Mit einer Vorsorgevollmacht können Sie eine Vertrauensperson bestimmen, die im Notfall für Sie handeln darf, wenn Sie nicht auf einen gesetzlichen Betreuer angewiesen sein möchten. Das ist gar nicht so schwer, wie die meisten denken.



Wie das geht und welche Informationen in die Vollmacht gehören, erklärt der WISO-Tipp.



