WISO vom 12. August 2019

WISO-Tipp: Wohnung zwischenvermieten

So geht's



Die Elternzeit im Camper in Südeuropa verbringen. Oder für ein paar Wochen in einer anderen Stadt arbeiten. Auch wegen eines immer flexibler werdenden Arbeitsmarktes zieht es immer mehr Deutsche für eine befristete Zeit ins Ausland. Dabei ist meist von vorneherein klar: Wir kommen wieder zurück. Zurück ins alte Leben, zurück in die alte Wohnung.



Doch während des Auslandsaufenthaltes weiterhin die Miete für eine unbewohnte Wohnung zahlen - das können sich die wenigsten leisten. Die Lösung: die sogenannte Zwischenvermietung.

Doch beim Zwischenvermieten gibt es einiges zu beachten: Denn zunächst muss der Vermieter der Wohnung der Zwischenvermietung zustimmen. Und: Welche Versicherungen sind wichtig? Und wie hoch sollte eine Kaution sein?



Der WISO-Tipp erklärt die rechtlichen Rahmenbedingungen für ein solches Mietverhältnis und gibt Tipps zur Suche des richtigen Zwischenmieters. WISO klärt, wo Sie Ihre Wohnung inserieren dürfen und wann Sie Gefahr laufen, die Wohnung zweckzuentfremden.