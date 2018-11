WISO vom 12. November 2018

WISO-Tipp: Wenn Handwerker pfuschen

Was Sie wissen müssen



Die Raufasertapete hält nicht an der Wand, die Toiletten-Spülung läuft weiter, oder es regnet durchs Dach. Wenn der Handwerker pfuscht, ist der Ärger groß. Jeder zweite Deutsche hat das schon mal erlebt.



Handwerkliche Mängel bedeuten in der Regel hohe Folgekosten - meist, um den Schaden nachträglich zu beheben. Doch Sie können sich schützen: indem Sie klare Absprachen treffen und den Fehler rechtzeitig entdecken. Nur dann können Sie Fehler reklamieren und die Reparaturen im Detail besprechen.



WISO sagt Ihnen, wann und wie Sie reklamieren müssen, woran Sie eine überhöhte Rechnung erkennen und wo Sie im Streitfall Hilfe bekommen.