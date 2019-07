WISO vom 15. Juli 2019

WISO-Tipp: Inkasso-Aufforderung

Was tun?



"Sehr geehrte Frau (...), sehr geehrter Herr (...), vom oben genannten Gläubiger wurden wir beauftragt, den von Ihnen geschuldeten Betrag einzuziehen. Gegen Schuldner, die im genannten Zeitraum keinen Zahlungswillen zeigen, werden wir sämtliche Vollstreckungsmaßnahmen durchführen lassen: Zwangsvollstreckung, Lohnpfändung, Abgabe der Vermögensauskunft."



Eine Inkasso-Aufforderung. Wer sie im Briefkasten findet, bekommt es erst einmal mit der Angst zu tun. Inkassobüros sind darauf spezialisiert, erfolgreich Schulden einzutreiben. In ihren Schreiben werden neben den Rechnungs- und Mahnbeträgen der Gläubiger weitere Mahngebühren erhoben - und bei Nichtzahlung mit Konsequenzen gedroht. Hausbesuche, Zwangsvollstreckung, Polizei, Haftstrafen. Ein Spiel mit der Angst vor den Folgen.



Aber Achtung: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und zahlen Sie nicht vorschnell überzogene Inkasso-Forderungen. Denn mehr als jede zweite Forderung ist unberechtigt oder zu hoch.



"WISO" gibt Tipps, wie Sie Inkasso-Schreiben prüfen, unberechtigte Forderungen und dadurch Abzocke erkennen können. Was dürfen Inkassounternehmen überhaupt fordern, und welche Drohungen sind rechtens? Bei wem können Sie sich beraten lassen, und wie wehren Sie sich erfolgreich gegen solche Mahnungen?