WISO vom 15. Juni 2020

WISO-Tipp: Weg mit dem Gerümpel

Ein Umzug, ein Todesfall oder einfach zu wenig Platz – es gibt viele Gründe, den Haushalt zu entrümpeln. Doch wohin mit alten Möbeln, Büchern, Klamotten oder Elektrogeräten? In jedem deutschen Haushalt lagern rund 200 ungenutzte Gegenstände. Ausmisten, wegwerfen, verkaufen – das ist der Plan. Aber wie geht man das Entrümpeln am besten an?



Vor allem das Frühjahr ist für viele der richtige Zeitpunkt, sich von altem Krempel zu trennen. Mehr als ein Viertel der Deutschen mistet zweimal im Jahr die eigene Wohnung aus, um Ordnung und Platz zu schaffen.



Eine genaue Planung hilft beim effektiven Entrümpeln. Nicht alles muss auf den Müll, einiges kann weiterverschenkt oder verkauft werden.



Der WISO-Tipp zeigt die wichtigsten Schritte auf dem Weg zum Entrümpeln.