WISO vom 16. Dezember 2019

WISO-Tipp: Hilfe bei den Wohnkosten

Was bringt das neue Wohngeld?



Die Immobilienpreise sind in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen, vor allem in den Ballungszentren. Mieter müssen deshalb immer tiefer in die Tasche greifen. Wer sich die Miete mit seinem Einkommen nicht leisten kann, kann vom Staat eine Unterstützung erhalten. Doch das Wohngeld gibt es nicht für alle.



Das Wohngeld ist ein Zuschuss zur monatlichen Miete und muss beantragt werden. Dabei wird die sogenannte Bedürftigkeit geprüft. Ob und wie viel es am Ende gibt, hängt von Einkommen, Wohnort und Größe des Haushalts ab. Die größte Gruppe an Wohngeldempfängern sind Rentner, gefolgt von Familien mit geringem Einkommen. Auch Studenten oder Azubis können Wohngeld beantragen.



In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Empfänger jedoch deutlich gesunken. Nach einer Gesetzesänderung soll das Wohngeld ab 2020 wieder attraktiver werden. Es könnten 180 000 Haushalte von Geringverdienen zusätzlich profitieren, so die Prognose.



Was ändert sich genau? Für wen kann sich ein Antrag lohnen? Wie viel Unterstützung erhalte ich? Das und mehr klärt der WISO-Tipp.