WISO vom 16. September 2019

WISO-Tipp: Mobbing am Arbeitsplatz

Was kann ich tun?



Ausgrenzung, Anfeindung und Lästereien hat fast jeder schon einmal erlebt. Passieren diese Demütigungen über einen längeren Zeitraum und als systematische Angriffe, dann spricht man von Mobbing. Was viele mit der Pubertät und der Schulzeit in Verbindung bringen, ist keinesfalls ein reines Jugendphänomen. Auch immer mehr Erwachsene leiden unter Mobbing - gerade am Arbeitsplatz.



Über 30 Prozent der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland wurden schon einmal am Arbeitsplatz gemobbt, Tendenz steigend. 1,6 Millionen Menschen leiden in Deutschland unter einer feindseligen Behandlung im Beruf. Ob durch körperliche, verbale oder soziale Gewalt, ob durch Mitarbeiter oder Chef - Mobbing zielt darauf ab, eine Person zu isolieren und zu demütigen. Folgen von Mobbing am Arbeitsplatz können psychische und psychosomatische Krankheiten sein: Depressionen und anhaltende Persönlichkeitsveränderungen bis hin zur Suizidgefährdung.



Was können Sie selbst dagegen tun, welche Rechte haben Sie am Arbeitsplatz? Welche Anlaufstellen gibt es für Hilfesuchende? Dies und mehr im WISO-Tipp.