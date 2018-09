WISO vom 17. September 2018

WISO-Tipp

Arbeiten im Mini-Job



Knapp sieben Millionen Menschen in Deutschland arbeiten in einem Mini-Job, rund drei Millionen davon im Nebenjob. Doch auch immer mehr Senioren verdienen sich mit Mini-Jobs zur Rente noch etwas dazu. Kein Wunder, denn in den letzten 17 Jahren haben sich in Deutschland die Lebenshaltungskosten verdoppelt. Viele Menschen kommen mit ihrem Gehalt, der Rente oder dem, was das Amt zahlt, nicht mehr über die Runden.



Das Gute: Seit 2013 können Mini-Jobber jeden Monat bis zu 450 Euro verdienen, alles steuer- und sozialversicherungsfrei. Zugleich haben sie die gleichen Rechte wie regulär Beschäftigte: Kündigungsschutz, Urlaubsanspruch, Mindestlohn und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.



Grundsätzlich kann jeder einen Mini-Job annehmen. Dabei sollte man jedoch auf Fallstricke achten. Wer mehrere Mini-Jobs anstrebt, sollte wissen, dass die Einnahmen zusammengerechnet werden und Steuern und Sozialversicherung anfallen können. Auch wer nicht in die Rentenkasse einzahlen will oder zusätzlich zum Mini-Job Hartz IV bezieht, sollte die Regeln kennen.