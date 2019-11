WISO vom 18. November 2019

WISO-Tipp: Patientenverfügung

Keine Frage des Alters



Ein Unfall, eine schwere Erkrankung – es gibt viele Gründe, die dazu führen können, dass man seinen eigenen Willen nicht mehr äußern kann. Das müssen dann andere Menschen für einen übernehmen. Jeder hofft zwar, möglichst gesund alt zu werden, aber es ist wichtig, sich diese Frage bereits in jungen und gesunden Jahren zu stellen.



Mit einer Patientenverfügung legen Sie schriftlich bindend fest, welche ärztliche Hilfe Sie im Ernstfall wünschen und unter welchen Bedingungen auf ärztliche Maßnahmen verzichtet werden soll. Nur so können Sie dafür sorgen, dass Ihre persönlichen Wünsche auch berücksichtigt werden.



Aber worauf gilt es bei der Patientenverfügung zu achten? Wie lässt sich sicherstellen, dass die Verfügung gültig ist? Wer kann dabei helfen? Und: Wie kann man dafür Sorge tragen, dass die Verfügung auch in Notfällen bekannt und griffbereit ist?



Das und mehr beantwortet der WISO-Tipp.