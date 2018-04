WISO vom 19. März 2018

Frühjahrsputz

So geht's umweltfreundlich



Die Sonne bringt es an den Tag: Schmutz und Staub, der sich gekonnt in der Dunkelheit des Winters versteckt hielt. Höchste Zeit für den Frühjahrsputz! Schnell und gründlich sollen Wohnung oder Haus wieder glänzen. Dazu gibt es im Supermarkt ein ganzes Arsenal vermeintlich starker und kraftvoller Reinigungsmittel.



Doch viele Putzmittel belasten das Abwasser erheblich. Außerdem kann es zu gesundheitlichen Reizungen kommen, etwa durch allergieauslösende Duftstoffe oder Konservierungsmittel. Dabei gibt es zahlreiche umweltfreundliche Alternativen: spezielle Reiniger, die mit dem sogenannten Blauen Engel oder mit dem EU-Umweltzeichen gekennzeichnet sind.



Zweite Möglichkeit: Reinigungsmittel aus simplen Hausmitteln wie Essig, Zitronensäure oder Natron selbst herstellen. Das ist nicht nur umweltschonend, sondern auch besonders billig. Auf welche herkömmlichen Reinigungsmittel kann man verzichten? Auf welche Inhaltsstoffe sollte man achten? Und welche Hausmittel eignen sich zum Putzen?