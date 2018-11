WISO vom 19. November 2018

Die eigene Beerdigung vorbereiten

WISO-Tipp: Der letzte Gang



Der eigene Tod - für die meisten ist er ein Tabuthema, über das man nicht nachdenken möchte. Genauso wenig wie über die eigene Beerdigung. Dabei macht es durchaus Sinn, sich schon zu Lebzeiten mit diesem Thema zu beschäftigen. Vorbereitende Gespräche und Planung erleichtern den Nachkommen in der schweren Zeit die Abwicklung der Beerdigung.



Mit dem Tod stellen sich viele Fragen, etwa: Welche Art Beerdigung soll es sein - und wo? In Deutschland sind die Orte für eine Bestattung durch das Bestattungsgesetz vorgeschrieben. Während in anderen Ländern wie der Schweiz zum Beispiel Luft-, Almwiesen- oder Felsbestattungen möglich sind, muss der Leichnam in Deutschland an dafür vorgesehenen Plätzen beigesetzt werden.



Wer gibt Auskunft? Was kostet eine Beerdigung, und welche Formalitäten lassen sich schon zu Lebzeiten regeln?



Diese und viele weitere Fragen beantwortet der WISO-Tipp.