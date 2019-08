WISO vom 2. September 2019

WISO-Tipp: Gut vorbereitet zum Neubau

So schützen Sie sich vor Fehlern



Die eigenen vier Wände sind für viele Familien ein Traum, aber auch ein großes Abenteuer. Zehntausende investieren jedes Jahr ein Vermögen in ihren Hausbau. Kleinere Probleme auf der Baustelle gehören zwar zum Alltag, doch großer Ärger und Risiken können zur finanziellen Katastrophe führen.



Gut vorbereitet, lassen sich viele Fehler ausschließen. Dazu gehören persönliches Engagement und die Hilfe von professionellen Sachverständigen, die sich am Bau, aber auch juristisch auskennen müssen.



Wie finden sich die richtigen Helfer? Von der Planung über die Umsetzung der Bauphase bis hin zur Nachbetreuung im Streitfall. Worauf ist bei der Auswahl der Experten zu achten? Was leisten und was kosten sie?



Damit der Traum vom Eigenheim nicht zum Albtraum wird – der WISO-Tipp.