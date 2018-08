WISO vom 20. August 2018

WISO-Tipp: Wenn Eltern alt werden

So sorgen Kinder vor



Mit fortschreitendem Alter sind viele Eltern früher oder später auf die Unterstützung ihrer Kinder angewiesen. Ein plötzlicher Schlaganfall oder eine schleichende Demenz - schnell sind die Senioren handlungs- und entscheidungsunfähig.



Das kann problematisch werden. Denn in Deutschland vertreten erwachsene Kinder oder Ehepartner nicht automatisch die Interessen ihrer Angehörigen. Tochter oder Sohn können beispielsweise nicht einfach so für die handlungsunfähigen Eltern sprechen und Bankgeschäfte oder den Schriftverkehr mit Behörden und Versicherungen erledigen. Das geht nur, wenn etwa eine Vorsorgevollmacht vorliegt, in der sie zu Bevollmächtigten ernannt worden sind. Ansonsten bestimmt der Staat einen gesetzlichen Betreuer, der in Zukunft über das Leben der Eltern mit entscheidet.



Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung sichern alle Betroffenen medizinisch, rechtlich und finanziell ab. Doch was kommt auf Sie als Kind zu, wenn Sie die Vormundschaft für die Eltern übernehmen?



WISO zeigt, welche Rechte und Pflichten Sie dabei haben und welche Vorsorgepakete sinnvoll sind.