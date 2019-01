WISO vom 21. Januar 2019

WISO-Tipp: Nach dem Verkehrsunfall

So verhalten Sie sich richtig



Unfälle sind Alltag auf unseren Straßen. Dass man selbst in solch eine Situation gerät, ist aber zum Glück selten. Was tun, wenn es gekracht hat? Vielen fällt es schwer, einen kühlen Kopf zu bewahren und richtig zu handeln. Erst recht, wenn es Tote oder Verletzte gibt. Dabei ist es vor allem wichtig, Ruhe zu bewahren, um nicht noch mehr Schaden anzurichten oder sich selbst und andere in Gefahr zu bringen.



Doch wie verhält man sich richtig? Auf was gilt es am Unfallort zu achten? Wann muss die Polizei kommen? Wie wickelt man den Schaden am besten ab? Und in welchen Fällen ist ein Anwalt wichtig?