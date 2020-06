WISO vom 22. Juni 2020

WISO-Tipp: Weg mit dem Gerümpel!

Was ist wertvoll?



Ungenutzt und unbeachtet liegen im Schnitt 200 Gegenstände in deutschen Haushalten, darunter ganz viel Spielzeug, Schmuck und Handtaschen. Schätze im Wert von rund mehreren Hundert Euro sollen in Schubladen, Schränken und Kartons lagern. Ob alte Münzsammlung, die Kiste mit Schallplatten oder das alte Porzellanservice - was davon ist wirklich wertvoll und was wertlos?



Wer den ungefähren Wert seiner Fundstücke einschätzen will, kann sich einen ersten Überblick im Internet auf verschiedenen Plattformen verschaffen – ganz ohne Kosten. Wie lässt sich der Wert von Entrümplungsgegenständen am besten ermitteln, und welche Plattformen gibt es für welche Gegenstände?



Tipps dazu, wie sich wertvolle Gegenstände von billigem Plunder unterscheiden lassen und wo Sie Hilfe vom Profi finden, zeigt der WISO-Tipp.