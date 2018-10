WISO vom 22. Oktober 2018

WISO-Tipp: Richtig kündigen

So wechseln Sie reibungslos



Steigende Beiträge, ein günstigeres Angebot, eine neue Lebenssituation: Es gibt viele Gründe, Verträge zu kündigen. Doch so einfach wie der Abschluss ist die Kündigung meist nicht. Der Button, mit dem man kündigen kann, ist auf der Website nicht auffindbar, es wird trotz mündlicher Kündigungsbestätigung weiter Geld abgebucht, oder Hotline-Mitarbeiter nerven mit Werbung zur Vertragsverlängerung.



Manchmal könnte man meinen, der Vertragsausstieg solle den Kunden so schwer wie möglich gemacht werden.



Worauf ist bei der Kündigung zu achten? Darf der Vertragspartner vorgeben, welche Form eingehalten werden muss? Und was steckt hinter neuartigen Formulierungen wie "Ihre Kündigung ist vorgemerkt"? Das und mehr erfahren Sie im WISO-Tipp.