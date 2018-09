WISO vom 24. September 2018

Abends sicher unterwegs

Der WISO-Tipp



Öffentliche Orte sind heute weniger sicher als früher, so lautet das Ergebnis vieler Umfragen. Die Folge: Viele Menschen tragen nach Einbruch der Dunkelheit Pfefferspray bei sich oder meiden bestimmte Gebiete. Vor allem Frauen fühlen sich unwohl. Es lohnt sich aber, weitere Möglichkeiten auszuprobieren, die mehr Sicherheit auf dem Heimweg versprechen.



Sogenannte Heimweg-Apps fürs Smartphone registrieren den GPS-Standort des Nutzers und übermitteln ihn an vorher ausgewählte Freunde oder Verwandte. Die können dann live auf einer Karte verfolgen, wo man sich befindet. Auch "Heimweg-Telefone", bei denen man abends mit einem Gesprächspartner am Ohr unterwegs ist, erhöhen das Gefühl, nicht allein und schutzlos zu sein.



Wie funktionieren Heimweg-Apps und Heimweg-Telefone? Welche Vor- und Nachteile haben sie? Und welche guten Verhaltenstipps sollte man befolgen, um abends sicher unterwegs zu sein?