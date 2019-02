WISO vom 25. Februar 2019

WISO-Tipp: Berufsunfähigkeit

Auch bei erhöhten Risiken abgesichert



Grundsätzlich kann es jeden treffen: ein Bandscheibenvorfall, ein Burnout, Krebs - Krankheiten, die dazu führen, dass Sie zeitweise oder nie wieder in der Lage sind, Ihren Beruf auszuüben. Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente, die Ihnen in solchen Fällen zusteht, reicht in der Regel kaum, um Ihren Lebensunterhalt zu decken. Experten empfehlen daher, eine Berufsunfähigkeit privat abzusichern.



Doch nicht jeder bekommt einfach so eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Wer einen risikoreichen Beruf ausübt, bei dem Unfälle oder gesundheitliche Folgen wahrscheinlich sind, muss höhere Beiträge zahlen.



Sie fahren in Ihrer Freizeit gern Motorrad oder gehen klettern? Sie hatten bereits einen Bandscheibenvorfall, leiden an Asthma oder wurden am Knie operiert? Für Menschen mit risikoreichen Hobbys oder Vorerkrankungen sind die Chancen, überhaupt eine umfassende Berufsunfähigkeitsversicherung zu erhalten, nicht so gut.



Versicherer reagieren nun mit speziellen Angeboten, denen eine verkürzte Gesundheitsprüfung vorausgeht. Doch wo ist der Haken? "WISO" gibt Tipps, für wen sich solche Angebote lohnen und worauf Sie beim Abschluss achten sollten. Außerdem werden Alternativen zur Berufsunfähigkeitsversicherung vorgestellt.