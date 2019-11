WISO vom 25. November 2019

WISO-Tipp: Testament

So regeln Sie Ihr Erbe richtig



In vielen Familien kommt es nach dem Tod eines Angehörigen zum Streit ums Erbe. Wer das verhindern will und sichergehen möchte, dass das Erbe in die richtigen Hände fällt, sollte frühzeitig ein Testament aufsetzen.



Doch was genau kann man in einem Testament regeln, und wie geht das am besten? Helfen Vordrucke mit Standardformulierungen, oder ist eine individuelle Beratung von Experten ratsam? Welche Formen des Testaments gibt es überhaupt? Worauf gilt es zu achten, damit das Testament auch gültig ist? Und wo muss das Testament hinterlegt sein?



Das und mehr beantwortet der WISO-Tipp.