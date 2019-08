WISO vom 26. August 2019

WISO-Tipp: Kredit unter Freunden

Jeder vierte Deutsche hat schon mal mehr als 1000 Euro an ein Familienmitglied oder einen Freund verliehen. Etwa für eine neue Küche, ein Auto oder sogar, um Schulden zu begleichen. Doch was, wenn das Geld nicht zurückgezahlt wird? Hört dann die Freundschaft auf? Eine aktuelle Umfrage im Auftrag der Postbank ergab, dass etwa jeder zehnte Deutsche schon einen Freund wegen Geldstreitigkeiten verloren hat.



Wer im privaten Umfeld Geld verleiht, hat Vertrauen in den Freund oder die Verwandte und vertraut auch darauf, dass das Geld zurückgezahlt wird. Dass dieses Vertrauen missbraucht wird, erscheint unvorstellbar.



Sind Sie sich sicher, dass Sie Geld verleihen möchten, dann setzen Sie in jedem Fall einen Vertrag auf und legen Sie einen Tilgungsplan fest. Das gilt sowohl für größere als auch für kleine Beträge. Was der Vertrag beinhalten muss und wie Sie am besten vorgehen, wenn das Geld nicht fristgerecht zurückgezahlt wird, zeigt der WISO-Tipp.