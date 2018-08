WISO vom 27. August 2018

WISO-Tipp: Gesundheitstourismus

Worauf Sie achten müssen



Für ein neues Zahnimplantat nach Tschechien, zum Augenlasern in die Türkei oder zur Kur nach Ungarn - rund 300 000 Deutsche reisen jährlich ins Ausland, um sich dort ärztlich versorgen zu lassen. Tendenz steigend.



Die medizinischen Behandlungen im Ausland sind auf den ersten Blick wesentlich günstiger als in Deutschland - und das bei vergleichbarer Leistung. So können Patienten beispielsweise in Osteuropa beim Zahnersatz rund 40 bis 70 Prozent einsparen im Vergleich zu einer Behandlung in Deutschland. Dafür nehmen sie weite Wege in Kauf. Die häufigsten Reiseziele für medizinische Behandlungen sind Polen, Ungarn und Tschechien.



Aber wie ist die Nachsorge geregelt, und wer übernimmt die Kosten, wenn es zu unerwarteten Komplikationen kommt? Wenn Fragen der Gewährleistung im Vorfeld nicht geklärt wurden, lohnt sich eine Behandlung im Ausland nicht immer, auch wenn der Preis auf den ersten Blick günstig erscheint.



Worauf Sie bei der Auswahl einer Klinik achten sollten, was Sie im Vorfeld mit Ihrer gesetzlichen Krankenkasse oder privaten Versicherung besprechen müssen und wo Sie sich beraten lassen können, erfahren Sie im WISO-Tipp.