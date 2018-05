WISO vom 28. Mai 2018

WISO-Tipp: Aluminiumfrei im Alltag





Mit Aluminium kommen wir täglich in Berührung, oftmals unbemerkt: Von Natur aus steckt es in Obst und Gemüse. Aber auch Getränkedosen oder Schalen von Fertiggerichten enthalten Aluminium. Aus den Verpackungen kann es in die Speisen und Getränke übergehen und in unseren Körper gelangen. Dazu kommen viele kosmetische Produkte, die ebenfalls Aluminium beinhalten: In Deos steckt es als Schweißhemmer, in Lippenstiften als Farbpigment oder in Sonnenschutzmitteln als Beschichtung.



Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit schätzt, dass jeder wöchentlich bis zu 1,5 Milligramm Aluminium pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nimmt: ein Drittel zu viel nach Expertenansicht. In größeren Mengen aufgenommen, kann es sich auf Dauer im Körper anreichern und das Nervensystem, die Knochenentwicklung und die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.



In welchen Produkten versteckt sich Aluminium? Wie erkennt man sie? Welche Alternativen gibt es? Und wie gesundheitskritisch ist das Leichtmetall?