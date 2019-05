WISO vom 3. Juni 2019

WISO-Tipp: Reisemängel

So reklamieren Sie richtig



Im Katalog las sich das Ganze wie ein Traumurlaub: Eine Woche All-inclusive-Hotel in paradiesischer Lage direkt am Strand. Komfortables Familienzimmer mit Meerblick. Abwechslungsreiches Sport- und Unterhaltungsprogramm. Der perfekte Ort, um einen unvergesslichen Familienurlaub zu verbringen.



Im vermeintlichen Paradies angekommen, entpuppt sich der Traum als Albtraum: Neben dem Hotel befindet sich eine Baustelle. Der Staub zieht durch den Balkon ins Zimmer, vom Lärm ganz zu schweigen. Die Duschen haben ihre besten Tage hinter sich. Der Pool ist komplett verdreckt. Das Unterhaltungsprogramm gibt es gar nicht.



Die gute Nachricht: Reisemängel auf einer Pauschalreise müssen Sie nicht hinnehmen. Die schlechte Nachricht: Sie müssen sich selbst drum kümmern. WISO gibt Tipps, wie das geht.



Dazu fliegt das Team von WISO selbst in die Sonne und gibt Urlaubern vor Ort Tipps, wie sie Reisemängel direkt vor Ort richtig reklamieren und worauf sie Anspruch haben: Wer sind ihre Ansprechpartner? Was ist eine gleichwertige Ersatzleistung? Wann können sie den Reisepreis mindern? Und wie bekommen sie ihre Ansprüche erstattet?